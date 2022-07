Maldini sogna il doppio colpo, dall’Inghilterra sicuri: “Vuole il Milan!”

Qualcosa si muove sul mercato del Milan , con Paolo Maldini che brama un doppio colpo da sogno . Il primo, ormai noto, risponde al nome di Charles De Ketelaere . I rossoneri sono sempre alla ricerca dell'intesa col Bruges per portare il classe 2001 alla corte di Pioli. La volontà del giovane trequartista di vestire la maglia rossonera può fare la differenza e spingere le parti a trovare un accordo, sebbene ci sia ancora distanza tra la richiesta dei belga e l'offerta dei rossoneri. Nella sfida che ha aperto la nuova stagione di Pro League il Club Brugge ha sconfitto il Genk per 3-2 ma di De Ketelaere neanche l'ombra. Carl Hoefkens, tecnico dei nerazzurri, non lo ha convocato. Un segnale in chiave mercato che fa sperare Maldini e Massara.

Non solo De Ketelaere per la trequarti rossonera: si scalda la pista che porta ad Hakim Ziyech, di proprietà del Chelsea. Il classe '93 è la prima alternativa a De Ketelaerema non è da escludere che Maldini possa portarli entrambi a Milano. Ziyech nelle logiche della dirigenza viene visto più come un'esterno destro e con De Ketelaere e Leao formerebbe un trio di grandissimo livello dietro alla prima punta. Intanto dall'Inghilterra arrivano news importanti in merito. Il giornalista del Daily Mirror, Darren Lewis ha fatto il punto sul mercato del Chelsea, sottolineando che Ziyech vuole trasferirsi al Milan.