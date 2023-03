Maldini: “Ho risentito i brividi che mi dava il Milan quando ero in campo”

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Milan Tv, raccontando le emozioni che ha provato dopo lo sbarco ai quarti di finale di Champions League del Milan : "Ora che siamo a questo punto, in Europa ce la giochiamo. Ho risentito i brividi che mi dava il Milan quando ero in campo".

Come riportato dal Corriere dello Sport, poi, l'attuale dirigente rossonero ha continuato, parlando del percorso che fatto il Milan per arrivare a questi traguardi: "A gennaio abbiamo perso fiducia, invece ora nella squadra si è alzato il livello di maturità. Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti, ma lo scudetto ha fatto sì che qualcosa di straordinario diventasse un’abitudine. Il nostro obiettivo in Champions lo abbiamo raggiunto: superare il girone, ora bisogna arrivare tra le prime quattro in campionato. Noi sappiamo aspettare tutti i giocatori, li abbiamo messi alla prova senza raccontare bugie sul nostro progetto". Infine, Maldini ha concluso confessando quali squadre vorrebbe evitare nel prossimo incrocio europeo: "I quarti di finale? Eviterei le italiane ma non possiamo pensare di essere al livello di Bayern, City o Real".