Maldini e Massara pensano al futuro: due i nomi in vista dell’estate

Il mercato non chiude mai i battenti e anche il Milancontinua a valutare diversi profili da portare in Italia. I dirigenti hanno le idee chiare sul futuro e sanno bene su quale caratteristiche puntare per rafforzare la rosa meneghina. Maldini e Massara sono consapevoli di dover puntare soprattutto sull’attacco, con Ibrahimovic fuori per infortunio e con Giroud non più giovane (36 anni). Per tale motivo nelle ultime settimane si sono concentrati sulla ricerca del nuovo numero 9. Il nome emerso negli ultimi giorni e accostato al Milan è quello di Armando Broja del Chelsea.