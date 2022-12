Massara e Maldini in volo verso il Qatar: nel mirino tre giocatori

Maldini e Massara stanno volando in Qatar per osservare da vicino diversi profili finiti nel taccuino della dirigenza rossonera

Entrambi i rossoneri approfitteranno del campionato fermo per visionare il Mondiale da vicino. Il piano è quello di visionare qualche giocatore interessante già finito nei radar dei diavoli, per poi spostarsi nella vicina Dubai , dove il Milan effettuerà il mini-ritiro invernale prima della ripresa della Serie A .

La strategia del Milan da anni è chiara: osservare in maniera attenta ed adeguata i giovani calciatori prima di affondare il colpo. Ed è ciò che i due dirigenti intendono fare personalmente.

A parte Hakim Ziyech , calciatore da tempo sul taccuino del Milan che si sta rilanciando al Mondiale, Maldini e Massara sembrerebbero interessanti all’evoluzione di tre giovani talenti presenti in Qatar .

Il primo nome è ormai chiaro da tempo, parliamo di Noah Okafor, attaccante della Svizzera e del Salisburgo, che in realtà i rossoneri conoscono bene per averlo scontrato in Champions League quest’anno.