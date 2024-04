Daniel Maldini segna ancora: “Adesso riesco a sfruttare le occasioni”

Il giovane in prestito dal Milan al Monza ieri è andato a segno nel match tra i brianzoli e l'Atalanta. Le sue parole dopo il fischio finale

Lorenzo Focolari Redattore 22 aprile 2024 (modifica il 22 aprile 2024 | 10:08)

Ieri sera l'Atalanta ha vinto 2-1 all'U-Power Stadium contro il Monza. Per i nerazzurri sono andati a segno De Ketelaere ed El Bilal Touré, mentre per i biancorossi ha segnato Daniel Maldini. Il giovane in prestito dal Milanè arrivato a 4 gol e 1 assist in questo campionato. Dopo la partita, il classe 2001 ha parlato a Dazn.

Il risultato e la fiducia: "Un po' di sfortuna e rammarico, però sono contento della squadra. Abbiamo fatto una grande prestazione, peccato per com'è andata a finire. Quando ho la fiducia è tutto più facile, quando gioco dall'inizio oppure entro, sono sereno, grazie al gruppo e al mister. Avere la fiducia è la cosa più importante per un giocatore, avere la continuità è fondamentale secondo me".

I numeri col Monza: "Non ci avevo mai fatto caso, ma sono contento. Già all'inizio di quest'anno mi sentivo abbastanza bene anche a Empoli, però non riuscivo a sfruttare il tempo e le occasioni che mi venivano dato. Ora riesco a farlo e sono contento di aiutare la squadra".

