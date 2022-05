Maldini occhi puntati su Asllani: ma è derby con l’Inter

Kristjan Asllani, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate, piace anche ai rivali cittadini. Vediamo le ultime notizie.

Sono diverse le priorità del Milan per la prossima stagione: dal difensore centrale da affiancare a Tomori ad un trequartista di livello, passando per la mediana.

Tra i tanti nomi sul taccuino di Maldini , uno è certamente quello di Kristjan Asllani , centrocampista classe 2002 dell’ Empoli . Stando alle ultime notizie, il piano della dirigenza rossonera sarebbe quello di acquistare a titolo definitivo il centrocampista albanese per poi lasciarlo in prestito ai toscani fino alla fine del prossimo campionato.

Sul ragazzo ci sono anche gli occhi dei nerazzurri. Per questo motivo potrebbe andare in scena un interessante derby di calciomercato tra Milan e Inter su Asllani che, in questa stagione in Toscana, ha collezionato 29 presenze con un gol e 2 assist all'attivo tra Serie A e Coppa Italia. L'Inter vorrebbe prendere Asllani subito per affidargli il ruolo di vice del croato Marcelo Brozović. Il suo nome, ad ogni modo, fa parte di una lista più lunga di giocatori seguiti dal club di Viale della Liberazione, che comprende anche Jerdy Schouten (Bologna) ed Enzo Fernández (River Plate). Insomma, Asllani sembra prendere la via di Milano: sponda rossonera o nerazzurra però resta ancora un incognita.