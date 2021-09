Maldini a Sky: “Aver contribuito al ritorno in C.L è motivo di orgoglio”

Ecco le parole di Paolo Maldini ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio di Liverpool-Milan

A pochi minuti dal fischio di inizio è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, l'ex Capitano e giocatore Paolo Maldini , oggi dirigente, che ad Anfield non ha mai giocato. Ecco le sue parole alla tv satellitare:

SUL RITORNO IN CHAMPIONS - “Il Milan è il Milan, non è mio ma delle persone che lo amano e io sono una di queste. La partita si sente, l’atmosfera fa il resto. Dopo 18 mesi senza pubblico fare l’esordio proprio in questo stadio è un segnale importante”.