Malagò: “Indice di qualità? È interesse di tutti trovare accordo”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha parlato all'Ansa in merito all'indice di qualità. Sentite le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva all'Ansa ha parlato il presidente del Coni Giovanni Malagò che sull'indice di qualità ha detto: "Bisogna trovare il modo di andare d'accordo, nessuno è obbligato ad andare a cena o spendere i fine settimana insieme, ma sotto due-tre elementi è interesse di tutti, Lega e Figc, andare d'accordo. Direi che è una formula tutta italiana quella dell''accolto parzialmente'. Di solito parlo di tutto, ma non posso commentare le sentenze della giustizia sportiva e del doping, perché sono organi terzi presso il Coni, ma non hanno nulla a che fare con la gestione del Comitato olimpico. La vicenda non mi sembra conclusa, perché sono state già annunciate altre azioni. Ci rammarica, perché non c'è ancora un punto finale alla vicenda, ma ne prendiamo atto”. Queste le parole in esclusiva all'Ansa dove ha parlato il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Il noto procuratore Claudio Pasqualin ha parlato invece del mercato del Milan

Durante la consueta trasmissione “A Tutto Mercato” targata Tutto Mercato Web Radio ha parlato il noto procuratore sportivo Claudio Pasqualin che sul mercato del Milan ha detto. "Il possibile arrivo di Asensio al Milan? Sicuramente in Italia può fare la differenza. Non è la prima volta che viene accostato alla società rossonera. Il fatto che il calciatore non sia una prima linea del Real Madrid fa sì che si parli molto di mercato per il suo profilo. Per il Milan, poi, penso che sia molto avanti per De Ketelaere". Queste le parole durante la consueta trasmissione “A Tutto Mercato” targata Tutto Mercato Web Radio dove ha parlato il noto procuratore sportivo Claudio Pasqualin il quale si è espresso sul mercato del Milan.

L'ormai ex giocatore del Sassuolo Federico Peluso ha parlato di Berardi finito nel mirino del Milan

"I numeri di Berardi parlano da soli. Penso che Domenico abbia dimostrato anno dopo anno il suo livello. Mi dispiace quando qualcuno storce il naso sul prendere Berardi perché penso che, nel caso vada via, la società che lo prenderà sa benissimo il livello del giocatore che prende. Anche su Frattesi mi fate parlare di ragazzi che ho a cuore. Davide ha uno strappo incredibile e delle invidiabili doti di inserimento. Ad essere sincero mi ricorda in certi aspetti il primo Vidal. Mi auguro che il Sassuolo non li perda tutti e per i ragazzi che facciano la carriera che desiderano". Queste le parole di Federico Peluso su Mimmo Berardi a TMW Radio.