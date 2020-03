MILANO – Queste le parole di Giovanni Malagò sulla situazione causata dalla diffusione del Coronavirus: “In Europa sta accadendo di tutto, squadre italiane che non sono potute partire, squadre straniere che non sono venute in Italia, partite a porte chiuse o stadi stracolmi, un brutto spettacolo. Prima o poi la stessa decisione che ha preso l’Italia la dovrà prendere l’Europa”.