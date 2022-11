Maignan vicino al rientro: ferie ridotte, ecco quando torna a Milanello

Mike Maignan è pronto a tornare in campo. Il portiere del Milan si è ridotto le vacanze pur di tornare a prepararsi a Milanello

Redazione Il Milanista

Il Milansi è concesso qualche giorno di riposo durante questa pausa per il Mondiale, così da ricaricare le batterie in vista del girone di ritorno. Tra i giocatori che torneranno presto a disposizione di mister Pioli c’è Mike Maignan. Il portiere rossonero ora è in vacanza, ma ha deciso di accorciarsi le ferie per tornare a Milanello prima del 2 dicembre (giorno stabilito dall’allenatore per il ritrovo del gruppo). Il portiere non vede l’ora di tornare sul campo e riprendersi la maglia da titolare.

Nel corso della passata stagione il francese ha stupito tutti, tornando in campo prima del previsto. Mike si era sottoposto a un’operazione al polso, ma grande alla sua determinazione e voglia di spingere è riuscito a recuperare prima del previsto. Maignan ha dimostrato di poter superare i programmi dello staff, ma questa volta il problema al polpaccio non lo ha aiutato. Il portiere ha dovuto aspettare pazientemente, senza forzare i tempi per non peggiorare ulteriormente la situazione.

Durante l’attesa Mike si è dato da fare, proprio per farsi trovare al meglio al suo rientro. Ora l’attesa sembra essere finita: il francese ha lasciato molti indizi sui social che fanno pensare a un ritorno in campo sempre più imminente. Ancora non si sa con precisione la data del suo rientro, ma la cosa certa è che il francese partirà alla volta di Dubai. È ancora presto per dire se giocherà titolare contro l’Arsenal o contro il Liverpool, ma quasi sicuramente sarà in campo per l’amichevole del 30 dicembre contro il PSV.