Milan, Maignan resta: ora l’obiettivo è riallacciare i rapporti

Il portiere andrà in scadenza il 30 giugno 2026 e ora la società dovrà riallacciare i rapporti con il francese e soprattutto con il suo entourage . Rapporti che erano piuttosto tesi dopo la mancata firma sul rinnovo nei mesi scorsi.

Come riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan proverà a riaprire i dialoghi per un possibile prolungamento del contratto di Maignan. Al momento comunque la situazione è in stand-by.