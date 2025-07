Il Milan di Allegri sarà fortissimo: guardate che formazione! | Calciomercato

Come potrebbe cambiare la formazione del Milan targata Allegri in vista della nuova stagione con le varie operazioni del calciomercato estivo rossonero? Questa è una domanda che in questo momento suscita parecchio interesse nell'ambiente e nella piazza rossonera. Anche perché, tra cessioni e sacrifici illustri ma anche grandi colpi di mercato in entrata, è molto probabile che il volto del Milan cambierà drasticamente rispetto al recente passato. La formazione verrà modellata e costruita sulla base delle idee di Allegri, ma anche sulle intuizioni di calciomercato di Tare. Basandoci su tutto questo e ovviamente anche sulle ultime news di mercato che stanno circolando in questi giorni in orbita rossonera, noi abbiamo provato a mettere in campo la possibile nuova formazione del Milan per il prossimo campionato e il risultato è sicuramente molto interessante. Senza perdere altro tempo dunque, andiamo a scoprire questa formazione con possibili titolari e riserve ruolo per ruolo <<<