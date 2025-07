Milan, 3 giocatori fuori dal progetto tecnico di Allegri

Milan: Bennacer, Adli e Vasquez esclusi dalla lista dei convocati per il raduno. Situazione in evoluzione anche per altri nomi in uscita.

Stefania Palminteri Redattore 7 luglio - 15:12

Oggi è in programma la prima seduta di allenamento ufficiale per l’inizio della preparazione del Milan targato Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri è stata diramata la lista dei convocati e tra gli esclusi, oltre a Theo Hernandez, ormai un nuovo giocatore dell’Al Hilal, spiccano i nomi di Ismael Bennacer, Yacine Adli e Devis Vasquez, fuori dai piani del tecnico e della società per la prossima stagione.

Tre esclusi e altri nomi in bilico — Tutti e tre questi giocatori erano in prestito nella scorsa stagione, ma nessuna delle società in cui si erano trasferiti ha esercitato il diritto di riscatto. Sono quindi tornati al Milan, almeno formalmente, visto che non sono stati nemmeno convocati per il raduno a Milanello. L’obiettivo ora è sistemarli altrove durante questa sessione di mercato. Oltre a questi tre praticamente sicuri partenti, ci sono anche altri nomi caldi in uscita, sebbene al momento figurino tra i convocati per l’inizio della preparazione. Tra questi ci sono Musah, Emerson Royal, Pobega e Okafor. Una situazione dunque in piena evoluzione anche sul fronte cessioni.