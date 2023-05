Buffon: “Maignan non è una sorpresa. Onana? Nella cerchia dei primi 5”

“Sicuramente Maignan non è una sorpresa – dice Buffon – perché quel che sapeva fare l’aveva già dimostrato l’anno scorso in maniera molto nitida e chiara. Onana, invece, lo conoscevamo di meno, ma secondo me si è inserito in maniera convincente. Ha dimostrato di avere una grandissima personalità e delle spalle larghe per reggere una piazza come quella di Milano e dell’Inter. Poi con un portiere come Handanovic come concorrente…”.