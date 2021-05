Maignan: “Milan nel top al mondo. Un discorso di Maldini mi ha convinto…”

Le parole del neo acquisto rossonero, Mike Maignan, classe 1995 che andrà a sostituire il partente Gianluigi Donnarumma.

MILANO - Il Milan ha già chiuso per il sostituto di Gigio Donnarumma, pronto ormai all'addio a parametro zero (QUI LE NOVITA' SUL SUO FUTURO). Il neo acquisto Mike Maignan è stato dunque intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il portiere francese che arriva in rossonero dal Lille, ha firmato un contratto con il Diavolo fino al 2026. Queste sono state le sue dichiarazioni.

SUL PROGETTO ROSSONERO - "Il Milan l’ho scelto dopo aver parlato con Paolo Maldini e Frederic Massara, Il loro discorso mi è piaciuto, perché si tratta di un grande progetto, ambizioso, che mi va a pennello. Così ho deciso di firmare, anche perché dopo tante stagioni e tante emozioni vissute a Lilla, dove sono cresciuto anche come persona, era arrivato il momento di cambiare".

SUGLI EX COMPAGNI - Maignan sarà il nuovo portiere titolare del Milan al posto di Gigio Donnarumma: "Il Milan è una grande squadra ed è normale che in generale ci sia più pressione rispetto a Lilla. Ma non sbarco con l’idea di far dimenticare Donnarumma. Lui rimane un giocatore importante nella storia del club. Voglio solo fare il mio lavoro e dare il massimo per questa maglia". In rossonero, il francese ritrova due suoi ex compagni di squadra rispettivamente al PSG e al Lille, vale a dire Ibrahimovic e Leao: "Con Zlatan c’era già allora un bel rapporto, so che mi accoglierà altrettanto bene al Milan che è un grande club con molti grandi giocatori. E’ una bella squadra e penso non ci sarà nessun problema per ambientarmi. Anche grazie a Rafael che ho sentito in questi giorni".

SULLA SCELTA DEL MILAN - Perchè ha scelto il Milan e la Serie A? Ecco la risposta di Maignan: "Innanzitutto, il Milan è uno dei più grandi club al mondo, con un grande storia e un grande palmares, costruito anche grazie a grandi giocatori. Da ragazzo ho sempre seguito le partite del Milan. Della Serie A ne ho parlato anche con Rabiot: è un campionato molto tattico e gli allenamenti sono molto intensi, anche fisicamente. Quindi è proprio l’ideale per chi come me vuole continuare a migliorarsi, pure a livello mentale, un aspetto molto importante. Su questo punto penso di aver fatto molti progressi negli ultimi due anni".

IL DISCORSO DI MALDINI PER CONVINCERLO - In merito al discorso con cui Paolo Maldini lo ha convinto a scegliere il club rossonero, il nuovo portiere del Milan ha dichiarato: "Non posso raccontare nel dettaglio quel che ci siamo detti, ma ho capito che il progetto è davvero molto ambizioso e mi permetterà di continuare a progredire. Ma so anche che posso portare pure io qualcosa in più a questa squadra".