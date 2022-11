Magic Mike sta tornando: il rientro si avvicina| FOTO

Il portiere ex Lille sta facendo di tutto per bruciare i tempi di recupero, per tornare in campo al più presto. Non ha ancora abbandonato la speranza di volare in Qatar con la Nazionale francese. L’estremo difensore dei diavoli – come è possibile vedere sui propri profili Instagram e Twitter – sta continuando il proprio percorso per recuperare al più presto l’infortunio al polpaccio.