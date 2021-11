Retroscena di mercato: Madueke fu vicino ai rossoneri in estate

Madueke fu ad un passo dal vestire rossonero in estate. Maldini lo voleva per rinforzare la rosa di Pioli.

Chukwunonso Tristan Madueke, meglio noto come Noni Madueke è stato vicino al Milan in estate . Il giocatore è un centrocampista offensivo classe 2002 di nazionalità inglese nato a Londra il 10 marzo. Ha iniziato la sua carriera nel Tottenham. Nel 2018 è stato acquistato dal PSV Heindoven. Con la prima squadra olandese Chukwunonso Tristan Madueke ha esordito il 19 gennaio 2020 e ora è diventato un punto di riferimento della squadra.

Noni Madueke era stato ad un passo dal Milan in estate. Come riporta Calciomercato.com la squadra rossonera capitanata dal direttore sportivo Paolo Maldini lo aveva trattato per molto tempo. L'acquisto non andò poi in porto ed ora Noni Madueke gioca ancora nel PSV Heindoven. Per lui è arrivato anche il rinnovo di contratto fino al 2025 con la squadra di Heidoven.