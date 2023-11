Luis Enrique in vista del Milan: “Ieri miglior partita casalinga”

Il tecnico del Paris Saint Germain ha parlato dopo la vittoria di ieri per tre a zero contro il Montpellier. Le sue parole...

Ieri in conferenza stampa dopo la vittoria del PSG ha parlato Luis Enrique che ha detto: "Penso che stiamo cercando di avere i migliori risultati e averli con la nostra idea di gioco. Quello che vedo è positivo e l'obiettivo è continuare ad essere efficienti e migliorare le nostre prestazioni. Senza dubbio”.

“Penso di aver visto la squadra più bella al Parco dei Principi . Il Montpellier è una squadra che mi è piaciuta molto. Hanno giocatori di qualità. Era difficile trovare spazi. Abbiamo approfittato del gol alla prima occasione, cosa che ci ha tranquillizzato un po'". Queste le sue parole in vista del Milan .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.