Luis Alberto: “Pensiamo al Milan, speriamo di fare una buona partita”

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il centrocampista della Lazio ha parlato a Sky Sport in vista della prossima gara contro il Milan

Ieri sera si è chiuso il programma della 26esima giornata di Serie A, con il posticipo tra Fiorentina e Lazio . I viola si sono imposti per 2-1 , rimontando nella ripresa. I biancocelesti di Sarri arriveranno quindi con una sconfitta alla sfida con il Milan , in programma venerdì. Dopo il match, Luis Alberto ha parlato a Sky Sport, facendo riferimento anche ai rossoneri.

"Se pensiamo al Bayern Monaco siamo fuori di testa. Dobbiamo pensare al Milan, se non vinciamo arriveremo al Bayern con la testa chiusa . Speriamo di fare una buona partita venerdì e recuperare tanti giocatori, soprattutto a centrocampo . Giocheremo davanti alla nostra gente che non merita questa Lazio".

