Lucca-Milan: il Pisa fa muro, Maldini studia l’opzione in stile Adli

Il giovane attaccante nerazzurro piace a tutti: ha iniziato alla grande la stagione in Serie B con 6 gol in 7 partite.

IL MILAN HA FRETTA, IL PISA NO - Ma a che punto è la trattativa? Sostanzialmente il Milan è molto interessato e si è mostrato disposto anche ad un acquisto anticipato, a gennaio. Questo specie qualora Ibrahimovic e Giroud, complici i numerosi acciacchi, non dovessero garantire la giusta continuità né in campionato, né tantomeno in Champions League. Su Lucca ci sono anche Inter e Juventus, ma il club toscano, come conferma anche il suo presidente GiuseppeCorrado, non ha nessuna intenzione di cederlo già a gennaio: "Ci abbiamo messo un anno e mezzo per prenderlo, adesso non abbiamo certo fretta di lasciarlo andar via. Non ci sono trattative in corso, deve fare un percorso di crescita e non vogliamo fargli accelerare i tempi" le parole del numero uno nerazzurro riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport