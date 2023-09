Lucas Hernandez sul fratello e Pavard: “Si prendono un po’ in giro”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina le dichiarazioni di Lucas Hernandez , il quale dal ritiro della Francia ha parlato così della prossima sfida nel derby di Milano tra suo fratello Theo e Pavard : "In realtà sono io che li ho spronati, soprattutto Theo con Pavard : sono amici. Si prendono un po’ in giro, ma con moderazione, almeno quando siamo tutti insieme. Immagino che i toni siano più provocatori lungo i corridoi che portano alle camere".

E' tutto pronto, dunque, per il derby di Milano - che dopo la pausa delle Nazionali terrà incollati milioni di telespettatori davanti alla TV. La stracittadina milanese è in programma per sabato 16 settembre alle ore 18:00.