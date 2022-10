Marelli: “Gol di Rebic? In questi casi si dovrebbe dare ricambio…”

Sul rigore chiesto dall'Empoli per il tocco di mano di Ballo-Touré: "Siamo a metà del primo tempo e il terzino del Milan devia un tiro da fuori area. Inizialmente sembra che la prenda solo col fianco ma poi si vede che c'è il tocco con la mano, che però non è punibile perché non aumenta il volume. Se non l'avesse presa così sarebbe finita contro il fianco".