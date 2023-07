Lotito: “Potevamo prendere Reijnders e Okafor, ma ho sentito Sarri”

Claudio Lotito, patròn della Lazio, alcuni giorni fa aveva dichiarato come Maurizio Sarri non gli indichi i nomi da prendere sul mercato

Claudio Lotito, patròn della Lazio, alcuni giorni fa aveva dichiarato come Maurizio Sarri non gli indichi i nomi da prendere sul mercato, ma semplicemente i ruoli. 'Il Messaggero', in edicola oggi, ha svelato un interessante retroscena sul numero uno del club biancoceleste. Lotito avrebbe infatti riferito ai tifosi durante un colloquio ad Auronzo di Cadore, come ci fosse la possibilità di prendere Tijjani Reijnders e Noah Okafor, poi finiti al Milan. Ma le indicazioni del tecnico toscano sarebbero state chiare in merito.