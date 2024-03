Lorenzo Colombo: “Al Milan devo tutto, è la mia seconda casa”

Lorenzo Colombo ha rilasciato un’intervista al La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato vari aspetti della sua breve...

Stefania Palminteri Redattore 13 marzo 2024 (modifica il 13 marzo 2024 | 13:25)

Lorenzo Colombo ha rilasciato un’intervista al La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato vari aspetti della sua breve carriera fino ad oggi.

Il mio percorso al Milan è stato fondamentale per la mia crescita come giocatore e uomo, al Milan devo tutto è la mia seconda casa. Non ho esultato quando ho segnato contro per segno di riconoscenza e rispetto nei confronti di una società che mi ha cresciuto e dato tantissimo.”

L’attaccante racconta del momento più bello vissuto con la maglia rossonera in occasione del suo primo gol all’esordio in Europa League contro il Bodo Glimt:”Segnare alla prima da titolare con la squadra che mi ha cresciuto dopo tutta la trafila non si può spiegare è un’emozione unica, è stata una scarica di adrenalina assurda”.

