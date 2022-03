Longhi: “Gli azzurri hanno qualcosa in più del Milan per lo Scudetto”

Il noto giornalista Bruno Longhi ha parlato in esclusiva a Sportmediaset. Sentite le sue parole sulla lotta Scudetto

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Sportmediaset ha parlato il noto giornalista Bruno Longhi che ha detto: “Si pensava che la squadra di Inzaghi, reduce dal confortante successo di Anfield, dovesse fare meglio. Ma era anche prevedibile che a Torino potesse incontrare le stesse difficoltà della gara dell’andata che Juric ha riprodotto in fotocopia. Tanto pressing, tanto Toro e poca Inter, soprattutto nel primo tempo, anche a causa dell’assenza di Brozovic, l’unico insostituibile. Episodi a parte – il rigore di Ranocchia su Belotti, ma anche le occasioni mancate di un niente e le paratissime di Berisha – i nerazzurri hanno salvato la partita, ma non la classifica. Ora debbono pedalare e sperare in ciò che hanno sperato, con ottimismo ripagato, i suoi avversari”.

Bruno Longhi ancora sulla lotta Scudetto

“Il Milan non è la squadra più forte: e quindi il Milan è soprattutto Stefano Pioli, il tecnico capace di infondere fiducia al suo gruppo di giovani, e di portarli all’attuale posizione di leader della classifica sicuramente superiore alle loro potenzialità. Il Napoli ha qualcosa in più dei rossoneri. Ma per vincere la partita e per sancire la chiara superiorità ha avuto bisogno dei colpi dello straripante Osimhen, e della dabbenaggine di Ceccherini che si è distratto sulle due rimesse laterali da cui sono scaturiti i gol della squadra di Spalletti”. Queste le parole in esclusiva a Sportmediaset dove ha parlato il noto giornalista Bruno Longhi.

Anche Condò ha parlato della lotta Scudetto

“Il primato del Milan non è più virtuale. Dopo il pari dell’Inter in casa di un grande Toro, Stefano Pioli e i suoi uomini sono padroni del loro destino, e a nove gare dalla fine comincia a essere un fattore importante. Il campionato ha cambiato ancora direzione all’inizio del lungo rettilineo finale, quello in cui rimane soltanto uno scontro diretto (Juve-Inter fra due turni) e il resto sarà una stressante ‘crono’, ciascuno a pedalare in solitudine”.