Longari: “Taremi? Milan schiena dritta. Intavolare una trattativa senza…”

In un lungo editoriale sul portale web dell’emittente Sportitalia, il giornalista esperto di calciomercato Gianluigi Longari ha provato a raccontare cosa veramente non è andato tra il Milan e Mehdi Taremi.

“E’ una Milano frenetica, soprattutto perché il Milan è allo stesso modo dei cugini alla spasmodica ricerca di un’occasione. Cambia il reparto, poiché i rossoneri vorrebbero porre rimedio alla mancata chiusura dell’affare Taremi. Non ci uniamo al banchetto di nomi che sta caratterizzando la lecita cronaca di mercato a tinte rossonere. Nella speranza di concentrarci quando sarà il momento sulla pista che Furlani e Moncada decideranno di provare a percorrere. Con la consapevolezza che, tanto per l’Inter quanto per il Milan, la possibilità di un nulla di fatto è da tenere in assoluta considerazione”.

“Una parola in più va spesa invece sul (mancato) affare Taremi. Come abbiamo cercato di spiegare nelle ultime ore, è noto a chiunque si occupi di mercato, che pensare anche solo di intavolare una trattativa importante con il Porto senza coinvolgere l’avvocato Pedro Pinho è pura utopia. E’ un passaggio che va messo in conto e che si può decidere di bypassare solo rinunciando all’affare. Se non si accetta di scendere a compromessi economici. Bene ha fatto il Milan a non inarcare la schiena. Nonostante i tentativi strenui di mediazione che hanno coinvolto Jorge Mendes cui i rossoneri già dai primi approcci di luglio avevano affidato il file in questione”. Nel frattempo, grandissima attenzione alle ultime novità. Rafa Mir al Milan? Ora su Sky Sport stanno dicendo che… <<<

