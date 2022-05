Lodetti: “Milan-Scudetto, serve la giusta convinzione..Tonali mi ha sorpreso”

Lodetti, , ha parlato ai microfoni di MilanNews.it dell’attualità rossonera in vista di Verona-Milan di domenica 8 maggio alle 20.45.

“Sicuramente sono diversi anni che non si trova a questo punto del campionato in testa alla classifica. Adesso la priorità è non perdere la concentrazione, rimanere uniti e credere nel capolavoro. Il vantaggio è trovarsi avanti, l’Inter è chiamata a fare qualcosa di più”.

“Può dare tantissimo. Bisognerà superare anzitutto l’aspetto psicologico perché sappiamo tutti in passato cosa ha rappresentato la Fatal Verona per il Milan. I rossoneri non hanno alternative, con la giusta convinzione devono scendere in campo per vincere. Non c’è più tempo per fare i calcoli”.