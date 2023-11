Lobotka: “Inter e Milan hanno fatto un gran mercato, ma noi proveremo…”

Mai come in questo inizio di stagione il campionato italiano di calcio si sta rivelando estremamente competitivo. Il Milan ha perso ieri la sfida contro l’Udinese, dopo aver pareggiato con il Napoli e aver perso contro la Juventus. La lotta scudetto si prospetta infuocata fino alla fine , con le squadre tutte a pochi punti l’une dalle altre.

Lobotka avvisa le rivali

Proprio della lotta scudetto ha parlato il centrocampista partenopeo Stanislav Lobotka ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria ottenuta contro la Salernitana. Avviso al Milan e a tutte le rivali: “Scudetto? Faremo del nostro meglio per provarci. Ci sono squadre come Inter e Milan che hanno fatto un gran mercato, ma anche noi siamo forti e ci proveremo. Non è sempre facile, ma stiamo mettendo le basi per giocare così fino alla fine della stagione”.