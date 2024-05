Lo Monaco: “Il mio giudizio su Fonseca è positivo, lui è intelligente”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il giornalista Daniele Lo Monaco che ha detto: “Come valuto nel complesso Paulo Fonseca? La mia opinione è molto positiva, per quanto mi riguarda è un ottimo allenatore e una persona di grandissimo spessore umano, per questo credo che possa fare molto bene al Milan se mai dovesse essere scelto".