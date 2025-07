Liverpool-Milan, Maignan in campo. Fascia da capitano al braccio

Mike Maignan è regolarmente in campo durante l’amichevole tra il Milan e il Liverpool. Ha anche la fascia di capitano al braccio

Aveva saltato la prima amichevole ufficiale del Milan e invece oggi è regolarmente in campo. Mike Maignan sta infatti difendendo i pali rossoneri nel secondo test della tournée estiva contro il Liverpool.

Ma non solo. Il portiere francese ha ripreso posto in porta e ha al braccio la fascia da capitano.

Invece in casa del Liverpool l’allenatore Slot ha deciso di mandare in tribuna Darwin Nunez per questioni di mercato. L’uruguaiano è ormai ai margini del progetto e andrà via nel corso dei prossimi giorni.

Chissà se tra le squadre interessate possa rientrare anche il Milan, alla ricerca di un attaccante per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.