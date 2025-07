LIVE Liverpool-Milan 1-3: Okafor oggi è on fire!!! Che gol il suo!!

Segui la diretta della partita Liverpool-Milan con la cronaca de IlMilanista: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

-SEGUONO AGGIORNAMENTI:

61′ – Milan a difesa della propia area. Il Liverpool non trova spazi e allora Gravenbergh dai 30 metri carica il destro. Pallone che colpisce la traversa e poi esce sul fondo. Terracciano sembrava esserci.

59′ – Gooool: Saelemaekers corre sulla fascia palla al piede e approfitta di un buco difensivo. Arrivato sul fondo cerca e trova in mezzo all’area Okafor che chiude il piatto e deposita in rete un gol da grande attaccante. Liverpool sotto 3-1!

51′ – Gooool: Okafor crea per Rafa Leao il quale è bravo a correre internamente al campo e servire Loftus-Cheek che nasconde il pallone prima e lo deposita in rete poi per il 2-1 Milan.

47′- Liverpool vicino al gol con un bel tiro da fuori di Gakpo.

Nel Milan entrano Terracciano, Gabbia, Musah e Okafor. Fuori Maignan, Fofana, Pulisic e Pavlovic.

46′- Inizia il secondo tempo

45’+2′- Finisce qui il primo tempo

45’+1′- Incredibile occasione del Milan con Leao, che crossa per Pulisic. Il tiro viene parato da Alisson che viene poi colpito al volto da Bartesaghi.

45′- Un minuto di recupero.

44′- Doppia occasione per il Milan con Pulisic e Fofana, ma il portiere avversario fa un miracolo sullo statunitense.

42′- Salah prova a beffare Maignan! Robertson tira una gran botta da fuori, respinta dal portiere. Salah tira al volo sulla respinta, ma la palla esce di poco.

38′- Robertson chiede un calcio di rigore, ma Tomori gli fa accenno di alzarsi dopo la simulazione

35′- Pulisic sfiora un gol clamoroso! Ripartenza veloce dello statunitense che manda fuori fase la difesa avversaria. Il tiro di sinistro sfiora il palo alla destra di Alisson.

32′- Cooling break.

26′- Pareggio del Liverpool con Szoboszlai. L’ungherese sorprende Maignan con un tiro a giro che finisce sotto il sette.

20′- Tutto lo stadio applaude in memoria di Diogo Jota.

14′- Salah e Wirtz provano a sorprendere la difesa rossonera, che però è brava a spazzare il pallone con Pavlovic.

11′- GOL DI LEAO. Il Milan passa in vantaggio grazie al portoghese. Fofana recupera palla al limite dell’area rossonera, la passa a Pulisic che lancia subito lungo Leao. Rafa entra in area e tira un sinistro che finisce all’incrocio.

6′- Szoboszlai tira da fuori, ma la palla centrale viene parata da Maignan.

5′- Alisson regala la palla a Leao, che però non la sfrutta e perde l’attimo giusto per tirare.

2′- Thiaw è bravo a fermare Salah all’entrata dell’area di rigore.

1′- Inizia il match a Hong Kong