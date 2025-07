Milan, Emerson Royal arrivato a Rio: oggi le visite mediche

Emerson Royal è pronto a salutare il Milan. Il giocatore è atterrato a Rio, dove oggi svolgerà le visite mediche di rito

È ormai tutto fatto per il passaggio di Emerson Royal dal Milan al Flamengo. Nei giorni scorsi il club meneghino ha raggiunto l’accordo con il club brasiliano.

Arrivato in Brasile

Nelle scorse ore il terzino brasiliano è atterrato a Rio de Janeiro, dove è stato accolto all’aeroporto da un gruppo nutrito di tifosi che gli hanno chiesto foto e autografi.

Cifre

Nella giornata di oggi Emerson si sottoporrà alle consuete visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà al Flamengo per i prossimi anni. La trattativa si è conclusa con un trasferimento a titolo definitivo per circa 9 milioni di euro.