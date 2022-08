Colpo di scena Milan: il Liverpool vuole strappare il top player a Pioli!

Incredibile ma vero! Il Milan rischia seriamente il suo top player : e ora sì che i tifosi del Diavolo tremano. A volerlo è nient'altro che Jurgen Klopp in persona . Avrebbe fatto il suo nome per poter rinforzare una volta di più la mediana dei Reds. Ha scelto lui, la stella di questo Milan ma che ancora non è esplosa del tutto ma che sicuramente quest'anno saprà far incantare i suoi beniamini - sempre se non debba trasferirsi all'improvviso. Stiamo di Ismael Bennacer, mediano algerino arrivato dall'Empoli nell'estate 2019 per la modica cifra di 16 milioni più due di bonus. E ora rischia seriamente di dire addio al Milan .

La prima è che per portarlo via da Milano servono almeno 50 milioni di euro: questa è la sua clausola rescissoria. Insomma, non una cifra di poco conto anche se sei una delle superpotenze più corazzate di tutt'Europa. E la seconda è il Milan conta troppo sul giocatore. Il Diavolo già è alla ricerca di un rinforzo di qualità e spessore per coprire la voragine lasciata dall'addio di Kessié, in più non si aspetterebbe mai e poi mai di perdere anche Ismael. Che sia mai. È proprio fuori da ogni piano e ogni idea di mercato. Zero, non se ne parla. A meno a che non arrivi quell'offerta che possa far saltare le carte in tavola, quella cifra irrinunciabile e irrepetibile. Insomma, il Milan è chiaro: Bennacer non si vende, ma il Liverpool non intende mollare. Sarà scontro?