Sorteggi Champions: ecco quali sono le avversarie del Milan

Tifosi rossoneri seguite in diretta il sorteggio per i gironi di Champions League. Scopriamo le avversarie del Milan.

Alle 18 a Istanbul si terrà il sorteggio di Champions League per la stagione 2022/23. Il Milan è stato inserito in prima fascia, perciò non potrà sorteggiare il Manchester City, il PSG o il Bayer Monaco. Tuttavia spaventa la seconda fascia con Barcellona, Chelsea e Tottenham tra le altre. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live: