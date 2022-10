Pioli in conferenza: “Origi con Rebic? C’è questa possibilità. Mike out fino..”

Domani pomeriggio il Milan tornerà in campo per l’undicesima giornata di campionato. Segui live la conferenza stampa di Pioli della vigilia.

Redazione Il Milanista

-SEGUONO AGGIORNAMENTI:

Domani pomeriggio il Milan tornerà in campo a San Siro per l’undicesima giornata di Serie A. In attesa del match contro il Monza, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“Come regalo di compleanno vorrei che la squadra riuscisse a giocare ai propri livelli. Domani iniziamo un blocco importante di cinque partite e iniziarlo nel migliore dei modi sarebbe una cosa in più”.

“Penso che si, sarà un po’ particolare la partita di domani. Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia del Milan e ci sarà una situazione piuttosto romantica per il tifo. Ma questo non ci deve toccare, noi vogliamo iniziare questo troncone di campionato nel migliore modo possibile”.

“Quello che è successo a Theo sono situazioni spiacevoli. Sa che ha bisogno, noi ci siamo. Si sta scaricando sul campo e noi lo aiuteremo in tutto e per tutto. Per Mike siamo spiaciuti del suo infortunio e perché stava facendo di tutto per tornare in campo il prima possibile. Abbiamo fatto tutte le cose nel modo giusto, ma questo infortunio riguarda un altro muscolo e lo terrà fuori fino a gennaio”.

“Giocheremo 7 partite in 22 giorni e nessun giocatore farà tutte le partite perché è impossibile non prendere infortuni. Ho una squadra forte e sono tutti pronti per questo ciclo di partite”.

“C’è la possibilità di vedere Origi dal primo minuto con Rebic ma non ho ancora deciso. Farò la formazione domani mattina”.

“Se vogliamo fare il campionato dell’anno scorso dobbiamo vincere più partite possibile. Veniamo da tre vittorie consecutive e dobbiamo provare a mantenere questa striscia positiva”.

“Gli infortuni sono situazioni che possono capitare, ma ho un gruppo forte e vedrò quando impiegare tutti”.

“Ho visto giocatori motivati e attenti. Conosciamo le insidie e vogliamo continuare il nostro periodo positivo in campionato. Non stiamo pensando alla partita di martedì in CL”.

“Nel campionato italiano non si può sottovalutare nessuna sfida, nessun avversario. Noi dobbiamo puntare sulle nostre qualità e pensare che la prossima sfida è sempre la più difficile”.

“In generale si fa troppo riferimento alla condizione fisica. Nella scorsa partita non siamo stati bravi come squadra, abbiamo dato troppi spazi e non siamo stati una squadra compatta. Domani cercheremo di fare meglio”.

"Berlusconi non mi ha chiamato questa settimana. In passato mi ha chiamato, si chiamava di calcio in generale e poi anche di questioni tattiche come l'inizio dell'azione dal basso".

“Più passa il tempo più i nuovi si integrano al meglio. Sono ragazzi validi, quando ci sarà bisogno mostreranno il loro valore. Quando sei poco squadra, anche il singolo fa fatica. Sono contento per la prestazione di Adli, perché gli è servita questa esperienza per fare ancora meglio”.

“Sette partite sono tante anche per il portiere. Tata è maturo, molto rispettato dai propri compagni. Darà il suo apporto per la costruzione del gioco, anche domani avrà un po’ più di tempo per fare le valutazioni giuste”.

“Origi è completo, è fisico. calcia con entrambi i piedi, ha buona velocità nello spazio così come Giroud. La scelta sarà fatta in base alla partita e alle scelte che vorremo impiegare”.

“Charles è un offensivo, verrà usato in quelle posizioni di campo”.

“Gabbia è un ragazzo fantastico, perfetto in tutto per serietà, per educazione, per disponibilità. Non ho dubbio che ogni volta che viene chiamato in campo dà tutto se stesso. È pronto per darci un contributo importante”.

“è sempre la disponibilità dei giocatori a fare la differenza nel campo. Più giocatori abbiamo a disposizione, più abbiamo la possibilità di vincere le partite”.

“Ci aspetta un avversario molto simile al Verona, qualcosa cambieremo rispetto alla scorsa partita”.

“Zlatan in tutto quello che dice e fa non è mai banale, è sempre molto attento e intelligente. È di grande aiuto per i suoi compagni e di confronto con me. È una presenza super positiva, sta lavorando bene per tornare in campo ma manca ancora molto per rivederlo in campo. È una presenza assolutamente positiva per tutti i ragazzi”.

“Credo che sia un calendario totalmente diverso rispetto a quello dello scorso anno. In queste 10 partite dovevamo avere qualche punto in più, come nella partita contro il Napoli”.

“Credo che la mentalità e la determinazione non siano mai mancati alla squadra. Dobbiamo continuare in questa direzione e cercare di chiudere prima le partite. Serve grande carattere e spirito per portare prima a casa il risultato”.

“Il Monza difende bene, palleggia bene perché ha giocatori di qualità. Hanno gamba e caratteristiche complete. Con il nuovo allenatore hanno preso un solo gol. Ci aspettiamo un avversario molto motivato a far bene contro i Campioni d’Italia”.

“Vranckx lo vedo più simile a Tonali. Ha le energie e i tempi di inserimento e può essere sfruttato anche un po’ più avanti”.