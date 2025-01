Conceicao: “Spero la squadra stia meglio di me, su Leao…”

Domani il Milan scenderà in campo contro l’Inter. Segui live la conferenza stampa di Conceicao alla vigilia del match

Giulia Benedetti Redattore 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 11:05)

Domani alle 20:00 il Milan scenderà in campo contro l’Inter per la finale della Supercoppa Italiana. In attesa del match, tra pochi minuti Sergio Conceicao parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“Scusate per il ritardo. Spero che la squadra stia meglio di me, perché non sto tanto bene. Stiamo preparando questa finale contro l’Inter, una squadra forte e abituata a vincere negli ultimi anni. Hanno giocatori che giocano insieme da tanto tempo ed è una cosa bella per loro. È difficile, ma in mezzo alle difficoltà dobbiamo essere forti. Non possiamo dimenticare di avere un giorno di riposo in meno e dei giocatori che non sono disponibili, questa è la realtà”.

“Io ho rispetto per tutte le squadre in cui ho giocato. Per me il sentimento è uguale che affrontare qualsiasi altra squadra. I sentimenti ce li ho per i miei giocatori. Voglio che loro sappiano cosa fare domani per battere l’Inter, la base deve essere l’ambizione e la fame di vincere. Abbiamo fatto mezzo passo, ora manca l’altro mezzo. Abbiamo fiducia anche se ci sono delle difficoltà, ma la vita è così”.

“Ho avuto tanti bravi allenatori, Eriksson ci ha marchiato tutti. Non l’ho mai visto arrabbiato, diventava solo rosso. Ho Sven nel cuore e anche tutti quei giocatori della squadra la pensano come me. Ho avuto tanti allentatori che sono stati la mia scuola. Per me è un piacere essere qui allenatore di una squadra storica come il Milan”.

“Abbiamo allenamento nel pomeriggio e valuteremo Leao. Non ha i 90 minuti nelle gambe. Devo vedere se lui è disponibile e vedere se può giocare o no. Domani vedrete”.

“Do tanta importanza al peso, al riposo dei giocatori, ai piccoli dettagli. Loro hanno bisogno di essere al 1000 per cento”.

“La fortuna non arriva se non lavori al massimo, dopo ci vuole un po’ di fortuna nella vita. Ma la fortuna arriva se sei serio e se hai tanta voglia. Noi dobbiamo avere la fame e dopo un po’ di fortuna ci sta”.

“Sicuramente ci abbracceremo. Ci sono episodi durante la partita che succedono, non c’è mancanza di rispetto. Abbiamo giocato insieme e saremo amici prima e dopo la partita, durante la partita sarà un mio avversario”.