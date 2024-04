Segui la diretta della partita Sassuolo-Milan con la cronaca de IlMilanista: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.