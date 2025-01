RIVIVI IL LIVE – Conceicao: “Supercoppa è passato, ora conta il Cagliari”

Sentiamo in esclusiva le parole di Sergio Conceicao alla vigilia di Milan vs Cagliari di domani sera alle ore 20.45...

Lorenzo Focolari Redattore 10 gennaio 2025 (modifica il 10 gennaio 2025 | 14:59)

14.16 - Tra meno di un quarto d'ora parlerà il tecnico rossonero Sergio Conceicao in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari.

14.35 - Inizio conferenza stampa

Su quanto sia importante tenere i piedi per terra ora

"Penso che non può andare avanti bene chi pensa che avendo vinto una Supercoppa possa essere con la pancia piena. Non va bene. Noi dobbiamo essere concentrati su domani per vincere e convincere. La Supercoppa è passata".

Sul suo esordio in Serie A

"Le emozioni non ci sono. C'è l'adrenalina normale di una partita. La preparazione della partita porta via tante forze che non posso pensare ad altro. La cosà più importante è preparare al meglio i ragazzi per vincere".

Sulla fascia di capitano a Maignan

"Non voglio creare polemiche con i capitani o non capitani".

Su Theo e Leao

"Già cambiare guida tecnica per loro ha cambiato. Sono stato giocatore e so cosa vuol dire. Questo non vuol dire che Paulo e il suo staff abbiano lavorato male, no".

Sul mercato

"La dirigenza ha provato a parlare con me di questi temi, ma pensavo fossero momenti sbagliati. Per me non è la cosa più importante in questo periodo. La cosa più importante è il campo. Magari domenica potremo parlarne".

Su Tomori

"Per me partono tutti sullo stesso livello. Poi vedrò io chi far giocare e chi no. Nessuno è escluso e nessuno è titolare".

Sugli infortunati

"Non ci sarà Loftus-Cheek contro il Cagliari".

Su come giocherà il suo Milan

"4-4-2 o 4-3-3 sono buoni moduli. Ad oggi con il centrocampo a 3 credo sia più sicura la squadra".

Su Leao

"Rafa deve correere, deve mettere al servizio della squadra la sua qualità e deve mettere sè stesso al servizio della squadra".

Sull'attegiamento

"La cosa più difficile non è arrivare in cima, la cosa più difficile è restare in cima".

Su Rashford

"Provate in tutti i modi ad estorcermi qualcosa (ride ndr). Rashford è un bel giocatore, ma come tanti. Vediamo quello che succede".

15.00 - Fine conferenza stampa