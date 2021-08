LIVE | MILAN-CAGLIARI 0-0

Il live della sfida fra il Milan di Pioli ed il Cagliari di Semplici.

Il Milan vuole tenere il passo dell'Inter (e della Lazio), ovvero andare alla sosta a punteggio pieno: per farlo dovrà battere il Cagliari, che nel finale dello scorso campionato mise a serio rischio la qualificazione Champions dei rossoneri imponendo lo 0-0 a San Siro. Pioli non convoca gli ultimissimi acquisti Pellegri e Bakayoko e conferma in blocco l'undici schierato a Genova. Sardi senza l'infortunato Cragno: in porta va Radunovic.