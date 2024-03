RIVIVI IL LIVE- Segui la conferenza stampa di Pioli e Tomori della vigilia

Domani il Milan scenderà in campo contro lo Slavia Praga. Segui live la conferenza stampa di Pioli e Tomori della vigilia

Domani alle 18:45 il Milan scenderà in campo contro lo Slavia Praga per il ritorno degli Ottavi di Europa League. In attesa del match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia insieme a Fikayo Tomori. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

P: “Sicuramente abbiamo analizzato i primi 30 minuti della partita d’andata dove eravamo in parità. Sappiamo che domani non sarà la stessa partita dell’andata e anche l’avversario sarà diverso”.

P: “Ho visto serenità e tranquillità tra i miei uomini. Sappiamo che vogliamo passare il turno e che si tratta di una partita troppo importante”.

T: “Mi sento bene, sono contento di essere tornato in campo. Lavoriamo ogni giorno per fare una buona prestazione e vincere le gare. Io voglio dare tutto quello che posso dare. Cerco di aiutare la squadra in fase difensiva, farò lo stesso domani soprattutto perché loro avranno molta energia e avranno uno stadio molto caldo. Dobbiamo essere pronti per quello”.

P: “Non c’è questo rischio. Abbiamo un discreto vantaggio ma il passaggio del turno va conquistato domani. Gli avversari attaccano tanto, con energia, ma potremo trovare più spazi”.

T: “Mi fa sorridere essere con i ragazzi sul campo dopo 10 settimane di assenza. Abbiamo un bel gruppo. Io cerco di essere felice e dare un appoggio ai miei compagni”.

P: “Non c’è una partita di riferimento a cui guardare, ma sappiamo che tipo di gara fare”.

T: “Noi vogliamo migliorare in ogni fase di gioco, sappiamo che qualche partita abbiamo subito tanti gol. Ci sono periodi in cui non giochiamo come vorremmo, ma lavoriamo ogni giorno per migliorare. Domani dobbiamo essere focalizzati sulla fase difensiva e cercare di fargli male in fase offensiva”.

P: “Non ho guardato tanto come funzionano i parametri per i Mondiali per club, ma forse la decisione è stata presa per gli anni prima del Milan. l’obiettivo è di portare il Milan a giocare queste competizioni”.

T: “Questa stagione abbiamo avuto diversi giocatori che hanno giocato come difensori centrali. Abbiamo giocatori che vogliono aiutare la squadra, non ci sono solo 2-3 che possono giocare come difensori centrali”.

T: “All’inizio della stagione volevamo vincere tutte le partite. Ora siamo in EL e vogliamo vincere lo stesso tutte le partite. Cercheremo di arrivare il più in alto in campionato e vincere il trofeo europeo. Già domani possiamo vincere”.

P: “Domani è importante il risultato. Giocare meglio degli avversari ti dà più possibilità di battere l’avversario”.

P: “è molto importante il recupero di Tomori e Kalulu perché hanno molte caratteristiche importanti per la squadra per velocità e recupero. Ci sarà spazio da qui alla fine per molti giocatori”.

P: “Faccio tanti complimenti alla Primavera per il risultato ottenuto, sottolinea il prestigio di tutto il Settore giovanile. Ci sono un po’ di analogie con la viglia di Rennes, li avevamo solo un gol di più. Hanno entrambi squadre intense. Conta solo la partita di domani e siamo molto attenti”.

P: “Ho già deciso gli undici di domani sera, in base alle caratteristiche che serviranno domani sera. Scelte difficili ma consapevole che se non dovesse funzionare il piano A abbiamo il piano B dal quale attingere”.

