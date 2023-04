Pioli in conferenza: “Possiamo fare ancora tanto. Anche l’anno scorso…”

Domani il Milan scenderà in campo contro il Napoli. Segui live la conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia

“c’è stata la sosta prima di questi ultimi due mesi e come sempre saranno due mesi decisivi. Finora ci sono stati giudizi parziali, mentre ora iniziano due mesi nei quali possiamo fare davvero tanto”.

“Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente rispetto all’anno scorso, dove nessuno puntava su di noi. Oggi in pochi credono in noi, che possiamo battere il Napoli in campionato e in Champions e che possiamo arrivare tra le prime quattro. Tutto dipende da noi e da quello che faremo in questi due mesi”.

“C’è questa ipotesi anche se noi non abbiamo mai parlato di difesa a 3 o a 4. Noi abbiamo sempre provato entrambe le cose per trovare equilibrio in difesa”.

Ho molta fiducia nei miei giocatori. Abbiamo tutte le caratteristiche per giocare una partita da Milan e vincerla. Il Napoli è forte, ma noi siamo forti mentalmente e fisicamente. Stiamo bene e dobbiamo dimostrare sul campo di realizzare una stagione positiva”.

“Osimhen è un giocatore fortissimo ed è evidente a tutti. Però il Napoli ha vinto sette partite consecutive senza di lui”.

“Credo di allenare un gruppo molto responsabile, consapevole e coeso. Non si è mai fatto condizionare troppo da quello che si poteva dire al di fuori di Milanello. Sappiamo di avere un finale di stagione molto importante sia in campionato che in CL. Dovremo spingere al massimo in questi ultimi due mesi. Domani sceglierò i giocatori che secondo me ci faranno vincere la partita di domani. Mi auguro di vedere una partita equilibrata”.

“Il Napoli ha avuto molta più continuità nei risultati rispetto al Milan. Gli ultimi due mesi non sono stati all’altezza del Milan. Ora inizia una nuova stagione e domani sarà una nuova partita, diversa. Se giochiamo da Milan, possiamo fare bene a Napoli. Ma al di là di domani, le partite di CL saranno a parte. Non potranno essere condizionati dal risultato di domani”.

“io avrei voluto giocare il giorno dopo Udine. La sosta c’è stata e abbiamo cercato di gestirla nel migliore dei modi, anche se abbiamo avuto due infortuni. Tuttavia la squadra sta bene ed è pronta a giocare”.

“Continuo a ripetere che Leao è l’unico giocatore del Milan che può andare dove vuole, basta che non vada sotto la palla perché non mi piace”.

“Voi sapete che sono il primo tifoso di Ibra però è troppo riduttivo indicarlo come unico motivo di crescita della squadra. La squadra è cresciuta grazie all’impegno di tutti e grazie alla crescita dei giocatori nelle partite positive e negative. È stato difficilissimo vincere il campionato scorso ed è ancora più difficile riconfermarsi. Però può essere ancora una stagione importante. Dobbiamo solo giocare seguendo le nostre caratteristiche”.

“Credo che sarà un discorso in quella settimana lì, prima c’è spazio per recuperare e per pensare a una partita alla volta. Abbiamo bisogno di fare bene anche in campionato, non solo in Champions”.

“Andare a giocare la CL a San Siro è sempre una festa, ti dà delle energie e sensazioni indescrivibili”.

“Ho visto la partita e Sinner ha giocato di spirito e di qualità, tutte caratteristiche che servono anche a noi per vincere. La squadra non ha dimenticato come si affrontano certe sfide, come si interpretano e come si vincono”.

“Vranckx sta crescendo, è giovane e forte. Poi devo fare delle scelte, ma è un giocatore di prospettiva e che mi dimostra tanto in allenamento. I giocatori che non giocano devono fare sempre meglio per convincere l’allenatore a cambiare idea, perché io mando in campo i giocatori che mi servono per vincere”.

“il Milan ha dimostrato di avere la ferocia mentale, perchè quando serviva l’abbiamo messa in campo. In alcune partite lo siamo stati meno, ma ce l’abbiamo e riusciremo a metterla in campo”.

“i giocatori rientrati dalle Nazionali stanno bene, non abbiamo avuto problemi. Dispiace per Ibra e Kalulu, ma gli altri stanno bene”.

“Con i giocatori che sono rimasti due settimane abbiamo fatto un lavoro più specifico. Chi va in Nazionali fa allenamenti diversi. Chi ha giocato è arrivato bene, la squadra sta bene dal punto di vista delle energie fisiche”.

“Non credo che giocheremo a specchio domani, ma prenderemo delle posizioni diverse nelle due fasi di gioco perché questo è il nostro modo di preparare le partite”.