Mercato Milan | Furlani sogna una formazione fortissima per il 2024: eccola!

Il Milan è stato uno dei protagonisti assoluti durante lo scorso mercato estivo, durante il quale Furlani e Moncada hanno operato tantissimo sia in uscita che in entrata rivoluzionando la formazione rossonera. Il pesante addio di Tonali ha spianato la strada a una ricostruzione profonda della rosa a disposizione di mister Pioli . Ma questo rinnovamento proseguirà anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato del Milan .

I dirigenti rossoneri, che hanno già qualche idea in mente su come rinforzare ulteriormente il Milan per la prossima stagione, stanno appuntando sulla loro lista della spesa diversi nomi. E per qualcuno starebbero già gettando le basi, muovendosi in anticipo. Partendo proprio dalle ultime news e dalle indiscrezioni di calciomercato che stanno già circolando in orbita Milan, noi abbiamo dunque provato ad anticipare quella che potrebbe essere la formazione rossonera da sogno per il prossimo anno: ecco come sarebbe, con titolare e riserve per ogni ruolo <<<