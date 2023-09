Pioli in conferenza: “Giroud sta bene, va gestito. Errore Leao? Non voglio..”

Domani il Milan scenderà in campo contro l’Hellas Verona. Segui live la conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia

-SEGUONO AGGIORNAMENTI:

Domani alle 15 il Milan tornerà a giocare a San Siro per la quinta giornata di campionato contro l’Hellas Verona. In attesa del match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“Vincere è sempre importante, soprattutto per noi che veniamo da una sconfitta in campionato. Non esistono partite facili, ma solo la voglia di iniziare bene la gara e cercare di vincerla”.

“Sto pensando di fare le scelte per vincere la partita domani. Tutti i giocatori scalpitano ed è giusto così. Ci sarà sempre l’opportunità di cambiare in corso, ma l’importante è avere questa disponibilità e atteggiamento da parte dei giocatori. Giocheremo così tanto che tutti avranno le loro occasioni”.

“Stiamo bene, la squadra è convinta di quello che fa e vuole fare la partita domani”.

“Le prossime partite sono importanti, ma per il momento noi pensiamo solo al Verona. Ha fatto bene nelle ultime gare, dobbiamo essere preparati per fermarli. È importante approcciarla nel modo giusto per portare a casa i tre punti”.

“Giroud sta molo bene, è un giocatore importante per la squadra ma va gestito in queste situazioni. Adesso non ha nessun problema fisico, è in ottime condizioni fisiche”.

“Giudizio positivo sui nuovi, perché si sono aggregati bene. Il tempo di inserimento è finito ma non del tutto. Arrivano da campionati diversi e modo di gioco diversi, perciò ci vorrà ancora del tempo per farli immedesimare del tutto al resto della squadra. Ma sono giocatori forti e pronti”.

“Abbiamo giocato 5 partite ufficiali, nel complesso ci hanno dato risultati sulle prestazioni. Altre situazioni sono positive, su molte altre dobbiamo invece crescere. Dobbiamo migliorare Jovic ha avuto un’estate difficile perché non si è allenato con la squadra, gli manca un po’ di ritmo ma è molto motivato. Crescerà giorno dopo giorno e se avrà l’opportunità di giocare durante le partite. È un giocatore che si sa muovere bene in campo e ci potrà dare delle soddisfazioni”.

“Leao sta facendo un percorso importante e sta facendo di tutto per diventare un campione. È chiaro che dovrà gestire meglio alcune situazioni di gioco e crescendo così aumento le responsabilità. Ma sta crescendo e deve gestire queste situazioni. Non voglio che vengano date troppe responsabilità a un singolo, ma è un errore di gruppo”.

“Un’idea di programmazione c’è, di distribuire bene le energie e mantenere alta la prestazione della squadra. Sono poi le partite e le condizioni dei giocatori a farti capire su chi puntare e su come andare avanti”.

“Il Newcastle faceva parte della prima partita di CL che volevamo vincere, non esserci riusciti è un peccato. Però ci teniamo molti aspetti positivi della gara così come ci teniamo molti errori del derby. Dobbiamo lavorare ancora per migliorare alcune situazioni di gioco. Leao deve continuare così per diventare un campione. Da lui ci si aspetta sempre la giocata vincente e deve essere bravo nel gestire queste situazioni, ma sta facendo dei passi da gigante”.

“Noi stiamo cercando di lavorare per rendere migliore qualcosa che non sembra l’ideale”.

“Reijnders potrebbe giocare in quella posizione così come può Adli, vediamo quando riposerà Krunic. Non siamo dipendenti da un singolo giocatore, ma dalla squadra e dalla qualità che riusciamo a mettere in campo”.

“Florenzi è un titolare del Milan, poi può giocare in tutte e due le posizioni. Maignan sta meglio, non ha avuto lesioni ma solo affaticamento. È un’evoluzione che va seguita giorno dopo giorno, credo che non sarà un infortunio lungo”.

“Chukwueze lo vogliamo molto aperto, lui è abituato da dentro il campo e non da fuori. Anche lui deve capire bene i movimenti da fare, lo abbiamo sfruttato un pò meno nel primo tempo. Sono soddisfatto della sua prestazione, ma crescerà. Kalulu ha una piccola frattura, quindi per queste partite non ci sarà”.

“Dobbiamo avere tante soluzioni. Il Verona ha una difesa molto aggressiva, che sale e cerca lungo contro uno. Dovremo essere bravi quando giocare corto, quando lungo e come fare per non dare punti di riferimento. Dobbiamo stare molto attenti”.

“Finora il Verona senza palla è stato aggressivo. Dobbiamo avere la lucidità e l’intelligenza per capire che posizione prenderanno i nostri avversari e trovare noi delle soluzioni”.

“Sportiello conosce le nostre posizioni, i nostri principi di gioco. È pronto per aiutarci anche nella fase di costruzione, avrà tempo per farci iniziare bene le nostre azioni”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.