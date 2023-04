RIVIVI IL LIVE | Pioli: “Siamo qui per giocarci la Champions, Giroud ok”

Domani il Milan scenderà in campo contro il Napoli. Segui live la conferenza stampa di Pioli e Kjaer della vigilia

Domani sera è in programma l’attesissimo big match tra Napoli e Milan, valido per il ritorno dei Quarti di finale di Champions League. In attesa della sfida, Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia insieme a Simon Kjaer. Qui su ilMilanista.it il live testuale:

Pioli: "Abbiamo provato i rigori come sempre prima delle altre partite in questa competizione. E non ho pensato a dove mettere Maignan tra i tiratori".

Kjaer: "Non è un lavoro di un giocatore solo ma un lavoro di squadra. Massimo rispetto, ma pensiamo a noi".

Pioli: "Tutte e due le squadre hanno avuto le loro occasioni da gol, vincerà chi sfrutterà meglio le occasioni che saranno create. Il Napoli a San Siro è partito molto meglio di noi e questo deve esserci di insegnamento".

Pioli: "Siamo qui per giocarci la Champions, una partita per volta. Sarebbe un percorso molto importante. È un percorso nato tre anni fa, siamo concentrati solo su questa partita. Le valutazioni si faranno alla fine".

Kjaer: "Come ho caricato i compagni? Dicendo che gare come questa non sai mai quando le rigiocherai. Sono serate che rimarranno con te tutta la vita, nel bene e nel male. Giochiamo a calcio per questo, per le emozioni e per l'adrenalina. All'andata a San Siro è stata una delle esperienze più belle nella mia carriera. Domani sarà un po' differente ma sarà un'emozione che non si trova da nessun'altra parte. E' per questo che giochiamo a calcio".

Kjaer: "Essere al Milan è una gioia, uno dei miei sogni di quando ero piccolo. Poi il percorso che abbiamo fatto come squadra con il mister... Avevo un sogno, ma non mi aspettavo che sarebbe stato così. Abbiamo fatto tanti passi e una delle cose che secondo me ha fatto davvero la differenza è stato il punto di vista del mister, che ogni giorno spinge per farci migliorare e per non farci mai essere contenti di dove siamo arrivati. È un passo molto importante. Se tre anni fa mi avessero detto che questo sarebbe stato il nostro percorso allora avremmo firmato tutti. Un bel percorso".

Pioli: "Tutte e due le squadre saranno pronte. E' una partita delicatissima, ma anche stimolante. Tutte e due hanno le qualità per vincere la sfida".

Pioli: "Credo che sia bello giocare partite di questo spessore per l'atmosfera che c'è allo stadio. Caricherà sicuramente i giocatori del Napoli ma anche i nostri. Partiamo allo stesso livello, abbiamo un piccolissimo vantaggio ma dobbiamo completare l'opera giocando una gara di altissimo livello".

Pioli: "Osimhen? Teniamo sempre in grande considerazione le caratteristiche degli avversari, soprattutto quelle di un avversario così potente e presente. Abbiamo comunque il nostro modo di giocare da portare avanti. Le partite che abbiamo giocato di recente con il Napoli sono state anche da saper leggere, dentro la partita bisogna saper dettare i ritmi, rallentare, accelerare e capire bene i momenti".

Pioli: "Credo che sia sotto gli occhi di tutti che Brahim Diaz sta crescendo molto. È un ragazzo giovane ma ha moltissima personalità, è un ragazzo a cui piace avere la pressione e la sa gestire bene. Sta crescendo tanto, sta diventando un giocatore di livello assoluto. Mi piacerebbe allenarlo ancora".

Pioli: "Domani sarà la terza sfida che giocheremo in pochi giorni, e sia noi che loro abbiamo interpretato delle situazioni in maniera diversa. Di sicuro anche domani ci sarà qualche cosa di diverso. Il Napoli di Champions a Milano è stato diverso in qualche atteggiamento offensivo e difensivo rispetto alla partita di campionato. Domani può essere che ci sia qualche cambiamento, che sia di giocatori o posizioni".

Pioli: "Giroud sta bene. Ha avuto un piccolo problema che ha superato in questi giorni, l'abbiamo gestito bene ed è pronto per giocare. Non so che scelte farà Spalletti per sostituire Anguissa, domani sera lo vedremo".