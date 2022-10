LIVE- Segui la conferenza stampa di Pioli e Giroud alla vigilia del match

Giroud: “Spero che mi accoglieranno bene, sono stato bene in quegli anni. I ragazzi li conosco, ho giocato con loro in tante partite. Ma come ha detto il mister hanno cambiato l’allenatore, perciò non so come giocheranno. Potevo aiutare di più se c’era il vecchio allenatore, ma ora è una nuova squadra e dunque è una questione di tempo per tornare al loro migliore livello. Faranno una buona stagione in Premier”.