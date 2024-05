Lille, Fonseca sul proprio futuro: “Deciderò dopo l’ultima partita”

Dopo il successo di ieri sera in casa del Nantes, Paulo Fonseca , tecnico del Lille , ha parlato brevemente anche del suo futuro durante l'intervista rilasciata a Prime Video Sport France . Ecco le sue parole: "Se vivrò altre emozioni l’anno prossimo con il Lille? (ride). Deciderò dopo l'ultima partita . Oggi è stato molto importante per noi. Siamo una famiglia e questa vittoria è stata molto importante".

Nel post-partita, sono arrivate poi le parole del presidente del Lille Olivier Létang sul futuro di Fonseca, che è nel mirino anche del Milan per il dopo Pioli: "Parliamo ogni giorno con Paulo Fonseca. Non ha ancora preso la sua decisione. Vogliamo vedere come andrà a fine la stagione e poi ci siederemo attorno a un tavolo per discutere. E' molto felice qui. Paulo è concentrato al 100% sul progetto e ha voglia, come la nostra, di puntare alla qualificazione alla Champions League. Questa è l’unica cosa a cui pensiamo oggi"