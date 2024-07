Ag Liberali: “Sono certo che Mattia avrà una grande carriera, è ambizioso”

L'agente del giovane rossonero Mattia Liberali ha parlato in una lunga intervista. Ecco tutte le sue parole...

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'agente del giovane talento rossonero Mattia Liberali che ha detto: "Sono un’estimatore di Camarda, detto ciò sono due giovani di grande talento, in ruoli diversi. E per quel che posso dire sono certo che Mattia farà una carriera importante".