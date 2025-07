Milan, Liberali carta per arrivare a Leoni: può entrare nell’affare

Tra gli obiettivi primari del Milan al momento c'è Giovanni Leoni, centrale del Parma: i rossoneri pensano al trequartista come contropartita

Il Milan è attivo su molti tavoli in questa fase del calciomercato. Tra gli obiettivi primari del Diavolo al momento c'è Giovanni Leoni , difensore del Parma . Il centrale classe 2006, infatti, ha attirato le attenzioni di molti nell'ultima stagione, contribuendo alla salvezza degli emiliani.

Per questo Leoni piace anche ad altre big della Serie A, come Inter e Juventus. Il Milan intanto sta studiando una strategia per superare la concorrenza e arrivare al giocare. E una chiave importante potrebbe essere una contropartita.