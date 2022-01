Adani: “Il Milan ha un progetto: è avanti su Inter e Juve”

Il noto giornalista, Lele Adani è stato intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche del mercato rossonero.

Il modello rossonero presenta però qualche criticità in fatto di rinnovi, e rischia di perdere Kessie e Romagnoli. Il noto giornalista ha così commentato l’argomento: “Premesso che per Kessie io proverei a fare uno sforzo in più, il Milan non esce perdente da queste situazioni, perché resta coerente. Il vecchio Milan non c’è più. Il nuovo, però, per progetto tecnico e cultura del lavoro, è avanti su Inter e Juve. A mancare per ora è la qualità della rosa”. Infine Adani è intervenuto anche sul prossimo calciomercato, consigliando qualche innesto ai rossoneri. "Serve un innesto sulla trequarti. Lang è bravo, ma rende al meglio a sinistra, come Leão. Jonathan David mi piace ed è eclettico, ma come centravanti è Isak quello che mi fa impazzire. Botman è un difensore da Milan”.