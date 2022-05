Adani: «Milan sulla strada giusta, ma deve alzare il livello tecnico»

Lele Adani, intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato di vari argomenti, fra cui anche il Milan.

IDEE – «Ovvio che non è solo un discorso di campioni, bensì di idee, anche sul mercato, e proposta. Certe giocate non nascono solo dal talento dei calciatori, ma anche dal coraggio e dalla ricerca degli allenatori, che fanno sentire i giocatori protagonisti. Non è necessario per forza essere spregiudicati: Ancelotti, per esempio, ha guidato i campioni con un calcio anche speculativo, ma vincente. Li ha coinvolti al massimo, tanto che questa è la coppa di Courtois, Vinicius e Benzema per me».